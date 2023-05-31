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Bandırmaspor'in yeni teknik direktörü Ersan Parlatan oldu

Bandırmaspor'in yeni teknik direktörü Ersan Parlatan oldu

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, teknik direktör Ersan Parlatan ile 3 yıllık anlaştı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, teknik direktör Ersan Parlatan ile 3 yıllık anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevine getirilen Ersan Parlatan ile 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Hocamıza başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

45 yaşındaki Ersan Parlatan'ın; Viktoria Berlin, Berliner AK, Steinbach Haiger, Kickers Offenbach gibi takımların teknik direktörlüğünü yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Spor

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