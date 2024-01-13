Bandırmaspor ile Erzurumspor FK Berabere Kaldı
1'inci Lig'in 18'inci haftasında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.
STAD: Bandırma 17 Eylül
HAKEMLER: Batuhan Kolak, Şenol Bektaş, Emre Doğu
BANDIRMASPOR: Gkelios, Emirhan Aydoğan, Soukou, Metehan Mimaroğlu, Doğan Can Davas (Dk. 80 Mustafa Çeçenoğlu), Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Dk. 72 Foor), Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı
ERZURUMSPOR FK : Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Süleyman Koç (Dk. 63 Rosheuvel), Sefa Akgün (Dk. 54 Hasan Batuhan Artarslan), Eren Tozlu, Özgür Sert, Ufuk Budak, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 90 Alican Özfesli), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp
SARI KARTLAR: Sefa Akgün, Özgür Sert, Ufuk Budak, Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor FK)
1'inci Lig'in 18'inci haftasında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.