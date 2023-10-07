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Bandırmaspor ile Çorum FK 0-0 berabere kaldı

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Bandırmaspor ile Çorum FK arasında oynanan 1. Lig maçı 0-0 berabere sonuçlandı.

Hatice DAĞLI/BANDIRMA (Balıkesir), -

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Suat Güz, Azad İlhan

BANDIRMASPOR: Gelios - Mert Çelik (Dk.46 Jozefzoon), Mexer, Sergen Piçinciol, Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba, Harris (Dk.46 Taha Batuhan Yayıkcı), Mehmet Özcan, Doğan Can Davas (Dk.46 Mustafa Çeçenoğlu), Metehan Mimaroğlu, Bobadilla (Dk.63 Djitte)

ÇORUM FK: Ali Türkan - Kerem Kalafat (Dk.79 Massis Gülük), Ologo, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Murat Yıldırım (Dk.72 Atakan Cangöz), Geraldo (Dk.72 Suat Kaya), Gökhan Karadeniz (Dk.67 Atakan Akkaynak), Ahmet İlhan Özek (Dk.79 Ozan Sol), Verheijdt

SARI KARTLAR: Mert Çelik, Mustafa Çeçenoğlu (Bandırmaspor) - Kerem Kalafat, Tahsin Tam (Teknik direktör) (Çorum FK)

1'inci Lig'in 8'inci hafta maçında Bandırmaspor-Çorum FK karşılaşması 0-0 sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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