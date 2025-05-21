Bandırmaspor ile Boluspor Maçının Hakemi Belli Oldu

Bandırmaspor ile Boluspor Maçının Hakemi Belli Oldu
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Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında Bandırmaspor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Maç, 17 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanşında Bandırmaspor ile Boluspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında Bandırmaspor, Boluspor'u konuk edecek. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın hakemi de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, mücadelede hakem Arda Kardeşler'in düdük çalacağı belirtildi. Kardeşler'in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ile Abdullah Uğur Sarı yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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