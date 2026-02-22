BandırmasporHatayspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanan Bandırmaspor- Hatayspor maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında konuk ettiği Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Bandırma 17 Eylül Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Bekir İrtegün : "10 kişi kalınca direnç düştü"

Hatayspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün, maçın özellikle ilk 45 dakikasında sahada iyi bir Hatayspor olduğunu ifade etti. Oyuna hakim olduklarını ve zaman zaman topa sahip olarak rakibi zorladıklarını belirten İrtegün, ikinci yarıda 10 kişi kalmalarının dengeleri değiştirdiğini söyledi. Genç oyuncuların mücadele ettiğini ancak kadro eksiklerinin bariz şekilde hissedildiğini dile getiren İrtegün, "1-0 geriye düştükten sonra özgüven kaybı yaşadık. Oyundan düşüyoruz. Bu konuları düzeltmek için çalışıyoruz ancak çok sayıda eksikle mücadele etmek kolay olmuyor" dedi. Takımın saha içi kadar saha dışındaki disiplin ve karar süreçlerine de dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan İrtegün, Hatayspor'un bir şehir takımı olduğunu hatırlatarak bu sorumluluğun bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. İrtegün ayrıca Bandırmaspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Mustafa Gürsel : "Zor bir süreçten geçiyoruz"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise takım olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini belirtti. Çok sayıda eksik oyuncuları olduğunu vurgulayan Gürsel, "Sadece sakatlık değil, sağlık problemi yaşayan oyuncularımız da var. Bu bizim için talihsizlik ama düzelecek" diye konuştu. Hatayspor karşısında mutlak kazanılması gereken bir maça çıktıklarını ifade eden Gürsel, hava şartlarının da oyunu etkilediğini söyledi. İlk yarıda rüzgara karşı oynadıklarını ve pozisyonlar bulmalarına rağmen değerlendiremediklerini belirten deneyimli teknik adam, ikinci yarının başında gelen gol ve rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyunun kendileri için daha rahat bir hale geldiğini dile getirdi. Oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu ifade eden Gürsel, "Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Sadece bu maç için değil, genel duruşları ve mücadeleleri için oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Önümüzdeki hafta oynanacak Ümraniyespor maçına da değinen Gürsel, sarı kart cezaları ve savunmadaki eksiklere dikkat çekerek kadroda zorunlu değişiklikler yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Bandırmaspor aldığı bu galibiyetle moral bulurken, Hatayspor ise eksik kadrosuna rağmen genç oyuncularla mücadele etmeye devam edecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı