Bandırmaspor, Hatayspor'u 3-0 ile Geçti
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Maçta goller Mulumba, Bacuna ve Hikmet Çiftçi'den geldi.
Stat: Mersin
Hakemler: Turgay Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Furkan Ulu
Atakaş Hatayspor : Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Cengiz Demir (Dk. 73 Yiğit Ali Buz), Görkem Sağlam, Baran Sarka (Dk. 73 Ünal Durmuşhan), Bamgboye, Engin Can Aksoy, Selimcan Temel (Dk. 61 Ali Yıldız), Kerim Alıcı (Dk. 73 Melih Şen), Oğuzhan Matur (Dk. 61 Deniz Aksoy), Abdulkadir Parmak
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hountondji, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Ndongala (Dk. 87 Enes Çinemre), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mucahit Albayrak (Dk. 90+1 Yusuf Can Esendemir), Rahmetullah Berişbek (Dk. 87 Gani Burgaz), Mulumba (Dk. 87 Tolga Kalender), Tanque (Dk. 46 Samake)
Goller: Dk. 33 Mulumba, Dk. 65 Bacuna, Dk. 72. Hikmet Çiftçi (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Görkem Sağlam, Dk. 55 Oğuzhan Matur, Dk. 79 Bamgboye (Atakaş Hatayspor ), Dk. 52 Rahmetullah Berişbek, Dk. 85 Arda Özçimen (Bandırmaspor)
