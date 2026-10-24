Bandırmaspor, evinde Iğdır FK'ye duran toptan yediği 2 golle 2-1 yenildi

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında evinde Alagöz Holding Iğdır FK'ye 2-1 mağlup olan Bandırmaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, duran toptan yedikleri 2 golle mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. 1-0'ı yakaladık, ikinci golü atsak maç başka bir yere gidecekti. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra yani ben prensip olarak hakem konuşmuyorum ama çok ucuz iki tane serbest vuruş gol oldu." dedi.

Kendilerini de eleştirmeleri gerektiğini aktaran Arslan, "Duran toptan yediğimiz iki golle mağlup olduk. Üzgünüm ama genç bir takımız. Bazen kırılganlıklarımız oluyor, bunu da düzelteceğiz. Oynaya oynaya tecrübeleneceğiz. Ben oynadığımız, şu ana kadar mağlup olduğumuz maçlar da dahil takım olarak göstermiş olduğumuz performanstan memnunum. Tabii ki bir teknik direktör olarak basının karşısına çıkıp yenilgiden sonra bir şeyleri anlatmak zor. Yani sorumluluk her zaman benim, oyuncularıma da bunu söyledim." diye konuştu.

Arslan, mücadeleden vazgeçmeden güçlü şekilde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Iğdır FK cephesi

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, Zonguldak'ta yaşanan maden kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek değerlendermelerine başladı.

Koçak, maçın ilk yarısında keyifli bir oyun oynanmamasına rağmen bir penaltı kaçırdıklarını belirterek ikinci yarıda da gereksiz bir gol yediklerini dile getirdi.

Geriye düşmelerine ve 10 kişi kalmalarına rağmen oyundan kopmadıklarını vurgulayan Koçak, "Takımımın 10 kişilik duruşunu gerçekten takdir etmek istiyorum. Oyuncularımın yüreğine, emeğine sağlık. 10 kişi, Bandırma gibi güçlü bir kulübe ve pas oyunuyla bugüne kadar başarılı olmuş bir takıma mücadele edip geri dönüş sağlamak hiç kolay değil. Oyuncularımın hepsinin yüreklerine sağlık. Galibiyetle dönüyoruz, mutluyuz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA