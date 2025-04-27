Bandırmaspor, Esenler Erokspor'u 1-0 Mağlup Etti: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Trendyol 1. Lig'de 36. haftasında oynanan Bandırmaspor- Esenler Erokspor maçının ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bandırmaspor Yardımcı Antrenörü Ersel Uzgur ile Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü mücadeleye değerlendirdi. Uzgur, mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını söyleyerek, "İyi pozisyonlar ve golü bulduk. İlk yarı daha fazla gol bulabilirdik. İkinci yarı rüzgarın etkisiyle bazı bölümlerde savunmada kalmış gibi olsak da yine 2-3 tane gol olabilecek pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Bugünkü mücadeleden dolayı oyuncularımızı kutluyoruz. Kalan iki maçı da kazanıp lig ikincisi olarak çıkma şansını devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

Osman Özköylü: "Büyük oranda da hakem müsaade etmedi"

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise karşılaşmaya iyi gidişatlarını devam ettirmek için çıktıklarını dile getirdi. Özköylü, hava şartları nedeniyle iyi mücadele edemediğini ifade ederek, "Golü yedikten sonra oyunu dengelemek için pozisyonlar bulduk fakat golü bulamadık. Çok daha iyisini yapabilirdik, play-off şansımızı devam ettirebilirdik ama olmadı. Çocuklar ellerinden geleni yaptılar, çabaladılar. Maalesef biraz hava müsaade etmedi. Büyük oranda da hakem müsaade etmedi. Türk futbolu adına sahada böyle bir hakem yönetiminin olması adına ben çok üzgünüm. Bu kadar komik ve tutarsız kararlar veren, verdiği kararlardan 'acaba doğru mu yanlış mı yaptım' tedirginliği duyan bir hakem yönetimi gördük. Bugün burada tek suçlu hakemdir demiyorum ama yazık günah. Bugün verdiği ve vermediği kararlarla bu seviyeye asla yakışmayacak bir hakem yönetimi vardı." - BALIKESİR