Bandırmaspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Özbeyli Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında 26 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bandırma Onur Göçmez Cinçukuru Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kontrolü ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Dar alan oyunlarıyla süren antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Mustafa Gürsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin bitmesine 2 hafta kala Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Erzurumspor FK'yi tebrik etti.

Sahaya galibiyet için çıkacaklarını aktaran Gürsel, "Rakibimizin kendi sahasında şampiyonluğu kutlamak isteyeceği bir maç olacak, biz de kolay maçlardan gelmedik. Moralli bir şekilde oraya gidiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. İyi hazırlandık, takımda herkesin moral motivasyonu iyi durumda. Play off'a girmek için elimizden geleni yapacağız. Tüm oyuncularıma güveniyorum." diye konuştu.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Kaynak: AA / Rıdvan Tandoğan
