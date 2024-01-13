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Bandırmaspor-Erzurumspor FK Maçının Ardından Teknik Direktörler Açıklamalarda Bulundu

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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanan ve 0-0 sona eren Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, takımının daha üretken bir oyun sergilemesi gerektiğini belirtirken, Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise takımının iyi mücadele ettiğini ve aldıkları 1 puanın değerli olduğunu ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanan ve 0-0 sona eren Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'e çıkmak için seri galibiyet almaları gerektiğini ifade ederek, "Oyuncularımın mücadelesinden memnunum ama kazanmak istiyorduk. Çok üretken bir oyun oynamadık. Savunmayı iyi yapan bir takıma karşı oynadık, belki bir gol bulsaydık daha farklı olurdu. Çok üretemedik, ceza sahasında çoğalamadık. Net 1-2 pozisyonu değerlendirebilseydik bugün 3 puanla buradan ayrılabilirdik. Bazen takımlar taraftarları mutlu eder bazen de taraftar takımı ayağa kaldırır. Taraftarımızın biraz daha desteklerini artırmasını istiyorum. Bu maçtan dersler çıkarıp Boluspor maçını kazanmak için hazırlanacağız" diye konuştu.

Erzurumspor FK cephesi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu da şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyerek konuşmasına başladı. Sahaya 11 yerli oyuncuyla çıktıklarını söyleyen Kutlu, "Maç sonuna kadar iyi mücadele eden rakibine pozisyon vermeyen bir takımımız vardı. Burası çok zor bir deplasman, burada aldığımız 1 puan bizim için çok değerli. Oyuncularımı tebrik ediyorum, bugünkü hakemi de tebrik ediyorum güzel bir maç yönetti. Bandırmaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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