Bandırmaspor'da yeni yönetim göreve başladı

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un basın sözcüsü Erol Rüzgar, yeni yönetimin görev bölümü ve kulüpte yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni sezona güçlü bir takım ve yönetimle hazırlandıklarını belirten Rüzgar, kadın ve çocuk taraftarların artmasından mutlu olduklarını söyledi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bandırma spor'un basın sözcüsü Erol Rüzgar, düzenlediği basın toplantısında, olağan genel kurulda seçilen yeni yönetimin görev bölümü ve kulüpte yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Rüzgar, kadın ve çocukların kulüplerine gösterdiği ilgiden mutlu olduklarını açıkladı.

Bandırma spor Basın Sözcüsü Erol Rüzgar, yönetim kurulu üyeleri Uğur Maral ve Cihan Yılmaz ile basın toplantısı düzenledi. Yeni sezona, "Güçlü takım, güçlü yönetim, güçlü Bandırmaspor" mottosuyla" hazırlandıklarını söyleyen Erol Rüzgar, kadın ve çocuk taraftarların çoğalmasından duydukları mutluluğu dile getirdi. Bu konudaki çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Rüzgar, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağan genel kurul sonrası seçilen yönetimin görev bölümü yaptığını ifade ederek şunları söyledi.

Yapılan toplantının ardından, Onur Göçmez Yönetim kurulu Başkanı ve Disiplin Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Toplantıda; Gürel Soylu Başkanvekili, Mali İşler ve Satın Alma Sorumlusu, İsmail Aydın TFF ve Kulüpler Birliği Temsilcisi oldu. Cihan Yılmaz Futbol Şube Sorumlusu-Disiplin Kurulu Üyesi, Mehmet Özbay İnşaat Yatırımları ve Belediye İlişkileri, Soner Koçoğlu Sivil Toplum Kuruluşları Yerel Yönetimi'ne getirildi. Yönetimde bulunan Oğuz Kır 17 Eylül Stadyumu, Reklam Panaoları Sorumlusu, Mülkü İnci Sanayi Tesisleri ve Personel Sorumlusu. Özkan Kılıç Basketbol Şube Sorumlusu, Uğur Maral Taraftar İletişim Sorumlusu, Ceyhun Cihat Yıldırım Edincik Tesisleri Sorumlusu ve Altyapı Sorumlusu şeklinde bir görev aldı.

Yapılan görev bölümünde, kendisinin kulübün Basın Sözcüsü, Protokol ile otopark ve Mağaza İşletmeleri Sorumlusu olduğunu açıklayan Erol Rüzgar, "Bordo Kutu satış noktamızın kullanım alanını büyütmeyi planlıyoruz. Ayrıca Bandırma'da 2'nci bir şube açmayı düşünüyoruz. İnternet satışlarımızdan da gayet memnunuz. Otoparkla ilgili sorunların önlenmesi adına modernizasyona başlıyoruz. Yeni spor yasası uyarınca da kulübümüz, Gençlik Spor Bakanlığı nezdinde tesisini yaptıran ilk futbol kulüplerinden bir tanesidir. Umbro firmasıyla 1.3 milyon Şira değerinde sezon anlaşması yapmış bulunuyoruz. Çubuklu formamız haricinde bir renkli, bir siyah formamızın da lansmanını en yakın zamanda yapacağız. Sahamızın içindeki led reklamlarımız gündüz maçlarında çok verimli olmuyordu. Bunların yerine sade reklam panoları koymak yoluyla stadımızın etrafındaki reklam görsellerini satmaya başladık. Bunların birim fiyatını 60 bin lira olarak veriyoruz." diye konuştu.