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Bandırmaspor, Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı transfer etti

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Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor, geçen sezon Boluspor'da oynayan 35 yaşındaki Brezilyalı sol bek Lucas Lima ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Brezilyalı sol bek Lucas Lima ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, geçen sezon Boluspor forması giyen Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı kadrosuna kattı.

35 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in de formasını giymişti.

Kaynak: AA / Tarık Köse
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