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Bandırmaspor, Berkan Mahmut Keskin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Bandırmaspor, Berkan Mahmut Keskin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Berkan Mahmut Keskin ile 3 yıllığına anlaşma sağladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Berkan Mahmut Keskin ile 3 yıllığına anlaşma sağladı.

Bandırmaspor Kulübünden yapılan açıklamada, geçen yıl Galatasaray'dan kiralanan ve bu ayın sonunda sözleşmesi sona erecek 21 yaşındaki Berkan Mahmut Keskin ile satın alma opsiyonu kullanılarak 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Spor

Mahmut Keskin Galatasaray Spor Spor Haberler

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