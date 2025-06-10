Bandırmaspor Başkanı Serdar Kuter Aday Olmayacak

Bandırmaspor Başkanı Serdar Kuter Aday Olmayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teksüt Bandırmaspor'un başkanı Serdar Kuter, 14 Haziran'daki olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Kuter, kulüp yönetiminden tamamen çekileceğini ve 7 yıllık süreçte önemli gelişmeler kaydettiklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'un başkanı Serdar Kuter, 14 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olmayacağını söyledi.

Kuter, tesislerde düzenlediği basın toplantısında, kulübün onursal başkanı Onur Göçmez ile Bandırmaspor yönetiminden tamamen çekileceklerini dile getirdi.

"Yeniden aday olmayacağız." diyen Kuter, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaklaşık 7 yıldır, başkanlık dönemim de dahil olmak üzere Onur Göçmez ve yönetimindeki arkadaşlarımızla görevdeyiz. Bu süreçte kurumsal yapıda, sportif alanda ve tesisleşmede önemli yol kat ettik. Bu 7 yılda değişmeyen tek şey Bandırmaspor'un hala bir stadyumunun olmaması. Gelinen noktada öncelikle sportif başarılar elde edildi. Bir şampiyonluk yaşadık, iki kez 1. Lig play-off'una katıldık, iki defa Süper Lig kapısından döndük. Bandırmaspor için 1. Lig çok önemli bir seviye çünkü bu lig, gelirler, sponsorluklar, marka değeri ve tanıtım açısından ciddi fırsatlar sunuyor. Bugün birçok kulüp Bandırmaspor'un yerinde olmak istiyor."

Bandırmaspor'un olağanüstü seçimli genel kurulu 14 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de Santral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Tarık Köse - Spor
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı

Aralarında İngiltere de var! 5 ülkeden İsrailli bakanlara yaptırım
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
Greta Thunberg'den İsrail'e 'PR oyunu' suçlaması ve Trump'a tokat gibi yanıt

Sınır dışı edilen Greta Thunberg'den Trump'a tokat gibi yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.