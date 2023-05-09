Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez Güven Tazeledi

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un olağan kongresinde tek liste ile gidildi ve mevcut başkan Onur Göçmez yeniden başkan seçildi. Kongreye 547 üye katılırken, 214 üyenin üyelikleri düşürüldü.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un yapılan olağan kongrede mevcut başkan Onur Göçmez güven tazeledi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongreye tek liste ile gidildi. Yapılan açık oylamalı seçimde başkanlığa yeniden Onur Göçmez seçildi. Divan Başkanlığını Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur'un üstlendiği genel kurula 547 üyenin 386'sı katıldı. Genel kurula katılmayan ve aidatlarını ödemeyen 214 üyenin ise üyelikleri düşürüldü.

Bandırmaspor'da yönetim kurulunda Gürel Soylu, Mehmet Özbay, Salih Soner Koçoğlu, Mehmet Özbay, Cihan Yılmaz, İsmail Aydın, Erol Rüzgar, Oğuz Kır, Uğur Maral, Mülkü İnci, Özkan Kılıç, Bayram Özdemir ve Ceyhun Cihat Yıldırım yer aldı. Denetim kurulu ise İzzettin Çalışır, Ersin Özman ve Ahmet Çizmen'den oluştu.Genel kurula Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, İYİ Parti İlçe Başkanı Necmi Sert, MHP İlçe Başkanı Bekir Bozkurt, İYİ Parti Milletvekili Adayı Turhan Çömez, MHP milletvekili adayı Harun Algül ve taraftarlar da katıldı.