Bandırmaspor, Arca Çorum FK'yı 1-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor, Arca Çorum FK'yi 1-0'lık skorla geçti. Teknik direktör Mustafa Gürsel, önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı ve takımına teşekkür etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş ise bekledikleri oyunu sergileyemediklerini ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 1-0 yenen Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "İyi bir takıma karşı kendi sahamızda kazanmasını bildik. Bu maçı kazanmak çok önemliydi." dedi.

Gürsel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kendi evlerinde üst üste oynadıkları iki maçtan galip geldikleri için oyuncularına teşekkür etti.

Takım olarak çok iyi mücadele gösterdiklerini belirten Gürsel, şöyle konuştu:

"İyi bir takıma karşı kendi sahamızda kazanmasını bildik. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Oyuncularıma ve bizi destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel bir günde, güzel bir havada güzel bir 3 puan oldu. Bu lig çok farklı bir lig, onun için ayaklarımızı yere sağlam basıp biraz dinlendikten sonra önümüzdeki Sarıyer maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Önemli olan aldığımız iyi sonuçları devam ettirebilmektir. Bunun için çalışacağız."

Arca Çorum FK cephesi

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, maça kazanmak için çıktıklarını dile getirdi.

İyi bir oyun sergilemediklerini ifade eden Çavuş, "Şu ana kadar sahanın içinde istediklerimizi yapamadığımız bir maç olmamıştı. Çok üzgünüm, teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Spor
