Bandırmaspor, Arca Çorum FK'yı 1-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor, evinde Arca Çorum FK'yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Tanque'nin attığı gol, Bandırmaspor'a 3 puanı getirdi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Turgut Doman, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Türkyılmaz

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 69 Samake), Ndongala (Dk. 89 Cem Türkmen), Emirhan Acar, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek (Dk. 89 Topalli), Yusuf Can Esendemir (Dk. 76 Gani Burgaz), Mulumba, Tanque

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Caner Osmanpaşa, Ferhat Yazgan (Dk. 80 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Samudio), Pedrinho, Cemali Sertel (Dk. 76 Erkan Kaş), Oğuz Gürbulak, Kerem Kalafat, Oğulcan Çağlayan, Eze

Gol: Dk. 60 Tanque (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Oğuz Gürbulak, Dk. 37 Ferhat Yazgan, Dk. 83 Pedrinho, Dk. 83 Oğulcan Çağlayan (Çorum FK), Dk. 74 Hikmet Çiftçi, Dk. 86 Gani Burgaz (Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor, evinde Arca Çorum FK'yi 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Spor
