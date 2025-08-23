Bandırmaspor, Adana Demirspor'u 4-0 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Tanque, Bacuna, Messaoudi ve Muhammed Gümüşkaya kaydetti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Hasan Erdoğan, Batuhan Bıyıklı

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmettullah Berişbek, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak (Dk. 87 Enes Aydın), NDongala (Dk. 80 Emirhan Acar), Bacuna, Mulumba (Dk. 79 Cem Türkmen), Messaoudi (Dk. 79 Topalli), Muhammed Gümüşkaya, Tanque (Dk. 71 Samake)

Adana Demirspor : Deniz Dönmezer, Kadir Karayiğit, Ali Arda Yıldız, Ali Fidan, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz (Dk. 87 Kayra Saygan), Caner Kaban, Barış Timur (Dk. 61 Gökdeniz Tunç), Enes Erol, Ozan Demirbağ, Sefa Gülay (Dk. 87 Mert Menemencioğlu)

Goller: Dk. 26 Tanque, Dk. 33 Bacuna, Dk. 58 Messaoudi, Dk. 86 Muhammed Gümüşkaya (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Ali Arda Yıldız, Dk. 49 Ali Fidan ( Adana Demirspor ), Dk. 88 Samake (Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-0 yendi.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor
Aboubakar, Süper Lig'e geri dönüyor

Yeni adresi belli! Aboubakar, Süper Lig'e geri dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP il başkanının işçilerle ilgili paylaşımı ortalığı karıştırdı: Hakkımızı helal etmiyoruz

CHP'li başkanın paylaşımı ortalığı karıştırdı! O işçiden yanıt var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.