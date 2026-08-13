Bandırmaspor'a taraftar olayları nedeniyle 140 bin TL ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında oynanan Bandırmaspor- İstanbulspor karşılaşmasında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle Bandırmaspor'a 140 bin TL para cezası verdi.

PFDK'nın 13 Ağustos 2026 tarihli ve 2 sayılı toplantısında aldığı kararlara göre, 8 Ağustos 2026 tarihinde oynanan Bandırmaspor-İstanbulspor Trendyol 1. Lig müsabakasında taraftarların neden olduğu saha olayları değerlendirildi.

Kurul, Bandırmaspor'un Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 140 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Aynı karşılaşmada Bandırmaspor hakkında Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'na aykırı eylem nedeniyle yapılan sevk de değerlendirildi. PFDK, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından bu konuda ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı