Bandırmalı özel sporcular Türkiye Şampiyonası'nda boy gösterecek

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafından düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Bandırma'yı 2 sporcu temsil edecek.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, atletizm koşu branşında il şampiyonu olup baraj derecesini geçen 2 özel sporcu, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Atletizm Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Şehit Bedir Karabıyık Spor Kulübü'nün özel sporcuları olan Adem Sevinç 1500 metre, Mehmet Talat Uçar 100 metre koşu branşında ter dökecekler. Şampiyona, 19-21 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.

Şehit Bedir Karabıyık Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Uçar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Özel sporcularımız daha önce Türkiye dereceleri elde etmişlerdi. Bu yıl düzenlenen Balıkesir İl Şampiyonası'nda da 5 sporcumuz madalya kazandı. Bu şampiyonada yarışan 2 sporcumuz da baraj derecelerini geçerek milli takıma katılma hakkı elde etti. Bu 2 sporcumuz Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Balıkesir ve Bandırma'yı temsil edecekler. İnşallah kentimize madalyalarla döneceğiz. Bandırma'da yaşatan özel çocuklarımızın sporla buluşması için mücadele ediyoruz. Özel çocuklarımızın spor sayesinde sosyalleşip hayata tutunmalarını amaçlıyoruz" dedi. - BALIKESİR