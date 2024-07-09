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Bandırma'da Köyler Arası Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasının final maçında Yeni Yenice takımı, Aksakal takımını 2-0 yenerek şampiyon oldu. Turnuvaya katılan muhtarlara plaket takdimi yapıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 14 muhtar tarafından organize edilen köyler arası futbol turnuvasının final maçında Aksakal ve Yeni Yenice takımları kıyasıya mücadele etti. Yeni Yenice, 2-0'lık skorla şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı.

Final maçına Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Elüstü, Balıkesir Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Aytekin Durmaz, Balıkesir Büyükşehir Balıkesirspor Kulübü Başkanı Burç Özoğuz, muhtarlar ve çok sayıda taraftar katıldı.

Final maçı sonrası, turnuvaya katılım ve destek sağlatan muhtarlara plaket takdimi oldu.

Ömerli Mahallesi'nin düzenlediği Köyler Arası Futbol Turnuvası, Bandırma Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan sentetik sahada gerçekleşti ve 14 köy takımı mücadele etti. 1 Haziran- 7 Temmuz tarihleri arasında yapılan turnuvanın amacı, gençleri kötü alışkanlıklardan koruyarak spora teşvik etmek oldu. Turnuvada 4'üncülüğü Doğaspor, 3'üncülüğü Cennetspor, 2'inciliği Aksakalspor, ve 1'inciliği de Yeni Yenice kazandı. Şampiyonluğu hak eden Yeni Yenice takımına kupayı Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal takdim etti.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, "Yaklaşık 35 gündür devam eden turnuvanın şampiyonu belli oldu. Spor; birlik, beraberlik ve kardeşlik için yapılır. Tüm takımlar bu minvalde iyi kötü tamamladı. Zaman zaman gergin anlar olsa da sporun birleştirici ruhuna her zaman ağırlık vermeliyiz. Turnuvaya katılan tüm köy takımlarımızı kutluyorum. Final maçı olan Yeni Yenice ve Aksakal takımları büyük bir mücadele sergilediler. Her iki takımı da kutluyorum. Mahallelerimiz arasında dostluğu pekiştirmek ve sporu yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen futbol turnuvasında, Yeni Yenice Mahallesi şampiyon oldu. Bütün mahalle takımlarımızı kutluyorum," şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Balıkesir Bandırma Aksakal Yenice Futbol Spor Güncel Haberler

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