Bandırma'da Karateciler Kemer Terfi Sınavında Başarılı Oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren karateciler, kemer terfi sınavında başarılı olarak sertifika ve kemerlerini aldılar. Sertifika ve kemerler, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal tarafından sporculara verildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren karateciler, kemer terfi sınavında, sertifika ve kemerlerini Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal'ın elinden aldılar.

Karate Federasyonu'nun yıllık faaliyet programında yer alan ve yılda 4 aylık periyotlarla 3 kez yapılan kemer terfi sınavının sonuncusu Bandırmalı Karateciler için tamamlandı. Karatecilerin her biri, kendi seviyesini bir üst seviyeye taşımak için verdikleri mücadelede, başarılı olarak kemer ve sertifikalarını almaya hak kazandılar.

Levent Karaçay yönetiminde yürütülen çalışmalarda hak ettikleri sertifika ve kemerleri düzenlenen bir organizasyonla sporculara verildi. Organizasyona Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Gençlik hizmetleri Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü, Milli Hakem Murat Yanmaz, aileler ve sporcular katıldı. Önce sporcular kısa bir gösteri yaparak gelenlerin beğenisini kazandılar. Daha sonra sırasıyla sertifikaları, kemerleri ve daha önce katıldıkları turnuvada aldıkları madalyaları Kaymakam Aksakal tarafından sporculara verildi.

Kaymakam Engin Aksakal sporun faydalarından bahsederek, mutlaka her çocuğun bir sporla uğraşması gerektiğinin altını çizerek, başarılı olan sporcuları kutladı. Organizasyon velilerin hazırlamış oldukları ikramlar ile beraber sona erdi. - BALIKESİR