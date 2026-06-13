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Bandırma Bordo Basketbol, Berk Demir'i kadrosuna kattı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Bandırma Bordo Basketbol, uzun forvet Berk Demir ile yeni sezon için sözleşme imzaladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bandırma Bordo Basketbol, uzun forvet Berk Demir ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında deneyimli basketbolcu Berk Demir ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, yeni sezon hedefleri doğrultusunda güçlü ve rekabetçi bir kadro oluşturma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
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