Bambaşka bir sektöre adım atan Ronaldo'nun yeni markası her eve girecek

Cristiano Ronaldo, kendisine ait su markası URSU'nun lansmanı için Madrid'e gitti. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Portekizli yıldızın yeni markası şimdilik sadece seçkin marketlerde yerini alacak. URSU'nun bir süre sonra tüm dünyada satılmaya başlanacağı konuşuluyor.

Suudi Arabistan'da sezonun bitmesiyle ticari işlerine yönelen Cristiano Ronaldo, yeni markasının lansmanı için Madrid'e gitti.

RONALDO YENİ MARKASINI TANITTI

Madrid'de coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Cristiano Ronaldo, URSU'yu, "URSU, organizmanın asiditesini telafi eden, organların canlılığını ve esenlik hissini geri kazandıran yüksek alkali içerikli doğal bir maden suyudur." sözleriyle tanıttı.

SEÇKİN MARKETLERDE SATIŞTA

Şimdilik sadece seçkin marketlerde satışa sunulan URSU'nun yakın bir zamanda tüm dünyada satılmaya başlaması bekleniyor.