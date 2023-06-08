Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bambaşka bir sektöre adım atan Ronaldo'nun yeni markası her eve girecek

Spor Haberleri

Cristiano Ronaldo, kendisine ait su markası URSU'nun lansmanı için Madrid'e gitti. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Portekizli yıldızın yeni markası şimdilik sadece seçkin marketlerde yerini alacak. URSU'nun bir süre sonra tüm dünyada satılmaya başlanacağı konuşuluyor.

Suudi Arabistan'da sezonun bitmesiyle ticari işlerine yönelen Cristiano Ronaldo, yeni markasının lansmanı için Madrid'e gitti.

RONALDO YENİ MARKASINI TANITTI

Madrid'de coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Cristiano Ronaldo, URSU'yu, "URSU, organizmanın asiditesini telafi eden, organların canlılığını ve esenlik hissini geri kazandıran yüksek alkali içerikli doğal bir maden suyudur." sözleriyle tanıttı.

SEÇKİN MARKETLERDE SATIŞTA

Şimdilik sadece seçkin marketlerde satışa sunulan URSU'nun yakın bir zamanda tüm dünyada satılmaya başlaması bekleniyor.

Bambaşka bir sektöre adım atan Ronaldo'nun yeni markası tüm evlere girecek

Bambaşka bir sektöre adım atan Ronaldo'nun yeni markası tüm evlere girecek

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Cristiano Ronaldo Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title