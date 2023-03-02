Balotelli, Türkiye'ye dönüyor! Hem de bu kez Süper Lig devinin formasını giyecek

Adana Demirspor'dan sezon başında Sion'a transfer olan Mario Balotelli için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. İsviçre'den ayrılmak isteyen futbolcuyu sarı-kırmızılıların, Bafetimbi Gomis'in yerine transfer edebileceği konuşuluyor.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray için İtalyan basını, Mario Balotelli iddiasında bulundu.

GOMIS'İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Calciostyle'ın haberine göre, Galatasaray, Sion'dan ayrılmak isteyen Mario Balotelli'ye talip oldu. Sarı-kırmızılıların bu transferi takımdan ayrılması gündemde olan Bafetimbi Gomis'in yerine düşündüğü belirtildi.

ADANA DEMİRSPOR'DA 19 GOL ATTI

Manchester City, Milan ve Inter gibi dünya devlerinin formasını giyen Mario Balotelli, Süper Lig'de de Adana Demirspor forması giymişti. Mavi Şimşekler'de 35 maçta sahaya çıkan İtalyan golcü, 19 gol attı.