Balotelli adım adım Süper Lig devine! Transfer gerçekleşirse taraftar sinirden çıldıracak

Sezon başında Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Mario Balotelli, yeniden Türkiye'ye dönmek istiyor. İtalyan golcünün, Beşiktaş'a önerildiği ve Şenol Güneş'in onay vermesi halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi. Balotelli, Adana Demirspor forması giydiği dönemde Beşiktaş'a attığı gol sonrası yaptığı hareketle siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekmişti.

Adana Demirspor formasıyla harikalar yaratan Mario Balotelli, sezon başında takımdan ayrılmak için yönetime büyük baskı yapmış ve Sion'a transfer olmuştu. İsviçre'de umduğunu bulamayan İtalyan golcü, yeniden Türkiye'ye dönmek için kolları sıvadı.

BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Menajeri tarafından Adana Demirspor'a önerilen ancak bu talebi kabul görmeyen Mario Balotelli şimdi de Beşiktaş'a önerildi. Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş, Balotelli'nin menajerine henüz bir cevap vermedi. Şenol Güneş'ten haber bekleyen siyah-beyazlı yönetim, deneyimli hocanın onay vermesi halinde İtalyan golcü ile masaya oturacak.

SERGEN YALÇIN'A HAREKETİ OLAY OLMUŞTU

Balotelli'nin Beşiktaş'a olası bir transferini ise siyah-beyazlı taraftarların hoş karşılaması beklenmiyor. İtalyan golcü Adana Demirspor forması giydiği günlerde, Beşiktaş'a attığı gol sonrası o dönem siyah-beyazlıların teknik direktörü olan Sergen Yalçın'a dönerek elleriyle kafasını göstermiş ve deneyimli hocanın kendisi için söylediği "Beyni yok" sözüne cevap vermişti.