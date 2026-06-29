Haberler

18 yaş altı erkek plaj voleybolcular, Balkan şampiyonu oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

18 Yaş Altı Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Polat Kemal Eser ve Freddie Jude Fox, erkekler kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

18 Yaş Altı Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Polat Kemal Eser ile Freddie Jude Fox, altın madalya kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Polat Kemal-Freddie Jude ikilisi, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen organizasyonun erkekler finalinde, ev sahibi ülke adına mücadele eden Iustin Stefan Egor ile Tudor-Patrick Stere'yi 2-1 (18-21, 21-17, 15-13) yenerek şampiyon oldu.

Polat Kemal ile Freddie Jude, bu sonuçla 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Kadınlarda mücadele eden Beste Göğüs-Ela Köse ikilisi ise turnuvayı 4. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek

İran'a, aylarca vurduğu ülkeden milyarlar akacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Felipe Augusto'nun yeni takımı açıklandı

Süper Lig devinin yıldız golcüsü Rusya'ya gitti
Penaltı canavarı kaleci, 750 bin Euro karşılığında Süper Lig ekibine transfer oldu

Sadece 750 bin Euro karşılığında Süper Lig ekibine transfer oldu
Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada

Bir anda bomba gibi patladı
Şevval Sam’dan Çeşme’de Kürtçe türkü ve zılgıt şovu

Şevval Sam’dan Kürtçe türkü ve zılgıt şovu
TFF'den yabancı kuralı ile ilgili yeni karar

Hacıosmanoğlu baskılara dayanamadı! Geri adım atıyor
Jhon Duran, Galatasaray'a transfer oluyor

El sıkışıldı! Ezeli rakibe imza atıyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor

40 yıldır Mekke'de mahsur! Yaşlı adam Türkiye'ye çağrıda bulundu