ABD Başkanı Trump: Gazze'yi devralacağız

"Gazze'yi devralacağız" deyip Filistinliler için 2 ülkeyi işaret etti
Hamas'tan 'Gazze'yi devralacağız' diyen Trump'a jet yanıt

Trump'ın "Gazze" tehdidine Hamas'tan jet yanıt
Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler
PKK'yı süpürme operasyonu mu başlıyor? Kritik zirvede ilk sinyal verildi

Kritik zirvede bölgenin kaderini değiştirecek operasyon sinyali

Balkan Halter Federasyonu İkinci Toplantısını İstanbul'da Gerçekleştirdi

Balkan Halter Federasyonu İkinci Toplantısını İstanbul'da Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balkan Halter Federasyonu Yönetim Kurulu'nun ikinci toplantısı, Türkiye Halter Federasyonu koordinesinde İstanbul'da yapıldı. Toplantıya katılım gösteren Balkan ülkeleri temsilcileri, ortak kamp programları ve 2027 Avrupa Oyunları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Balkan Halter Federasyonu Yönetim Kurulu'nun ikinci toplantısı, Türkiye Halter Federasyonu (THF) koordinesinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

THF'nin açıklamasına göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan toplantıya, Balkan Halter Federasyonu Başkanı Elez Gjoza, Balkan Halter Federasyonu Asbaşkanı ve Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Kosova Halter Federasyonu Başkanı Astrit Hasani, Romanya Halter Federasyonu Başkanı Alexandru Padure, Bulgaristan Halter Federasyonu Başkanı Stefan Botev, Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) Yönetim Kurulu Üyesi Attila Adamfi, Bosna Hersek Halter Federasyonu Genel Sekreteri Nedim Masic, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ve eski Avrupa Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş katıldı.

Yeni kurulan Balkan Halter Federasyonu Yönetim Kurulu'nun ikinci toplantısını Türkiye'de yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Talat Ünlü, şunları kaydetti:

"Ülkemizde Balkan ülkelerinin temsilcilerini ağırlamak bizim için mutluluk verici. Balkan ülkeleri ile ortak geliştireceğimiz kamp programları, uluslararası müsabakalar ve organizasyonlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca İstanbul'da yapılacak 2027 Avrupa Oyunları'yla ilgili salonlardaki son durumumuzu değerlendirdik. Çok verimli bir şekilde Balkan Halter Federasyonumuzun ikinci toplantısına ev sahipliği yaptık, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Arda Kentköy - Spor
img

Ortak oluyorlar! İşte yapacakları iş
img

Minibüsçülerin beyzbol sopalı "yolcu" kavgası cinayetle son buldu
img

Kritik zirvede bölgenin kaderini değiştirecek operasyon sinyali
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özlem Zengin'in Erdoğan ile tanıştırdığı yeğeni Konya Hakimliği'ne atandı

Özlem Zengin'in yeğeninin nereye atandığı belli oldu
İstanbulluları kıskandıran görüntüler: 12 saatte 120 santimetre kar yağdı

12 saatte 120 santimetre kar yağdı
933 lirası olmayan havalimanındaki kuyruğa takıldı

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
TSK'dan ihraç edilen teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış

Teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti
Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Günlerce bakın ne yemiş

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.