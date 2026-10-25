Balıkesirspor, zemini hazır olmayan stadında oynayamamasına rağmen iç sahada 4'te 4 yaptı

Balıkesirspor, zemini hazır olmayan stadında oynayamamasına rağmen iç sahada 4'te 4 yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesirspor, zemini hazır olmayan stadı yerine Aliağa ve Soma'da oynadığı iç saha maçlarında bu duruma rağmen 4'te 4 yaptı. Soma'da Altay'ı 5-0 yenen kırmızı-beyazlı ekip puanını 16'ya çıkarıp üçüncü sıraya yükseldi; lider Gemlik Sümerbey ile arasındaki fark 2'ye indi.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk adaylarından Balıkesirspor sezon başından beri zemini hazır durumda olmayan evi Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynayamamasına rağmen iç sahada 4'te 4 yaptı. Sezonun ilk iki iç saha maçına İzmir Aliağa'da, son iki maça ise Manisa Soma'da çıkmak zorunda kalan Bal-Kes rakiplerine puan kaptırmadı. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda köklü rakiplerinden Altay'ı 5-0 gibi farklı sonuçla yenen kırmızı-beyazlı ekip puanını 16'ya çıkarırken play-off hattını tekrar yakaladı. Grupta üçüncü sıraya tırmanan Bal-Kes'le lider Gemlik Sümerbey arasında 2 puanlık fark kaldı. Altay'ı hücumcularıyla geçen Balıkesirspor'da 2 gol birden atan Emre Gemici, 8 maçta 12 gole ulaşırken 3'üncü ligde gol krallığı yarışında açık farkla zirvedeki yerini korudu. Geçen sezon 9 ay ceza aldıktan sonra sahalara dönen Ali Sinan Gayla 6, Akın Akman 2 gole ulaştı.