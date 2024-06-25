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Balıkesirspor Yönetimi Vali Ustaoğlu'nu Ziyaret Etti

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Balıkesirspor Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bekki başkanlığındaki heyet, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret ederek kulübün durumu ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Balıkesir spor Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bekki başkanlığındaki heyet, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Ustaoğlu'na kulübün simgesi olan 10 numaralı kırmızı-beyaz forma hediye edildi.

Kırmızı-beyazlı Balıkesir spor kulübün yöneticileri, Vali İsmail Ustaoğlu ile bir araya gelerek Balıkesir spor'un mevcut durumu ve gelecek hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yönetim kurulu üyeleri, kulübün sportif ve sosyal projeleriyle ilgili Vali Ustaoğlu'na bilgi verdi ve destek taleplerini iletti. Vali İsmail Ustaoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Balıkesir spor'un şehrin spor kültüründeki önemine vurgu yaptı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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