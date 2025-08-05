Balıkesirspor Yekta Sönmez ile Sözleşme İmzaladı

Balıkesirspor Yekta Sönmez ile Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer alan Balıkesirspor, Pendiksporlu orta saha oyuncusu Yekta Sönmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yekta, geçtiğimiz sezon Kahramanmaraş İstiklalspor'da kiralık olarak forma giymişti.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezon hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor, son olarak Kahramanmaraş İstiklalspor'da kiralık forma giyen Pendiksporlu orta saha oyuncusu Yekta Sönmez ile sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, 24 yaşındaki merkez orta sahayla 1 yıllık sözleşme yapıldığını duyurdu. Açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezon Kahramanmaraş İstiklalspor ve Mardin 1969'da kiralık olarak forma giyen Pendikspor'lu Yekta Sönmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma Yekta ve kulübümüze hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı

Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu

Demet Özdemir'in cesur elbisesi geceye damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.