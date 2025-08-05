Balıkesirspor Yekta Sönmez ile Sözleşme İmzaladı
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer alan Balıkesirspor, Pendiksporlu orta saha oyuncusu Yekta Sönmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yekta, geçtiğimiz sezon Kahramanmaraş İstiklalspor'da kiralık olarak forma giymişti.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezon hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor, son olarak Kahramanmaraş İstiklalspor'da kiralık forma giyen Pendiksporlu orta saha oyuncusu Yekta Sönmez ile sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, 24 yaşındaki merkez orta sahayla 1 yıllık sözleşme yapıldığını duyurdu. Açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezon Kahramanmaraş İstiklalspor ve Mardin 1969'da kiralık olarak forma giyen Pendikspor'lu Yekta Sönmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma Yekta ve kulübümüze hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor