Balıkesirspor, Veyis Kanber ile İlk Maçında Beraberlik Aldı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor, yeni teknik direktörü Veyis Kanber yönetimindeki ilk maçında Etimesgut Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Ekip, bu sonuçla 16 puanla Play-Off hattındaki yerini korudu.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor, üst üste 2 galibiyetin ardından yeni teknik direktörü Veyis Kanber yönetimindeki ilk maçta evinde Etimesgut Belediyespor ile yenişemedi. Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki mücadele golsüz bitti. Kırmızı-beyazlı ekip bu sonuca rağmen 16 puanla Play-Off hattındaki yerini korudu.