Balıkesirspor, Veyis Kanber ile İlk Maçında Beraberlik Aldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor, üst üste 2 galibiyetin ardından yeni teknik direktörü Veyis Kanber yönetimindeki ilk maçta evinde Etimesgut Belediyespor ile yenişemedi. Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki mücadele golsüz bitti. Kırmızı-beyazlı ekip bu sonuca rağmen 16 puanla Play-Off hattındaki yerini korudu.