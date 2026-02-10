Haberler

Balıkesirspor'da genç Sedat Yiğit formda

Güncelleme:
3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor, teknik direktör değişikliğine rağmen zaferlerini sürdürdü. Altyapıdan yetişen 21 yaşındaki Sedat Yiğit Kurnaz, ikinci yarıda oynadığı 5 maçta 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta devre arasında teknik direktör Cem Kavçak ve önemli oyuncularını kaybetmesine rağmen ikinci yarıda Zafer Uysal yönetiminde başarılı performansını sürdüren Balıkesirspor, altyapısından yetişen 10 numara Sedat Yiğit Kurnaz'ın performansıyla gurur duydu. Balıkesirspor'un 21 yaşındaki yıldız adayı, ikinci yarıda oynanan 5 maçta 4 gol atmayı başardı. Bal-Kes bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak Play-Off potasındaki yerini korudu. Sedat Yiğit Kurnaz bu sezon 20 maçta forma giyerken toplam 5 gol, 1 asistle oynadı.

