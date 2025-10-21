Haberler

Balıkesirspor'un Yeni Başkanı Volkan Altınöz Seçildi

TFF 3. Lig takımlarından Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'da tek adaylı yapılan olağanüstü kongrede Volkan Altınöz yeni başkan olarak göreve geldi. Kongrede, kulübün mali disiplin ve şeffaflık temalı bir yönetim anlayışı ile yönetileceği vurgulandı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Nev Sağlık Grubu Balıkesir spor'da olağanüstü kongresi Hasan Can Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Kongreye AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve üyeler katıldı.

Olağanüstü kongrede Divan Başkanlığını iş insanı Selçuk Savaş üstlendi. Kongrenin ikinci toplantısında çoğunluğa bakılmaksızın yapılan kongrede mevcut Başkan Abdullah Bekki aday olmadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve iş insanı Volkan Altınöz, tek liste ile girdiği seçimlerde Nev Sağlık Grubu Balıkesir spor'un 34'üncü başkanı oldu.

Nev Sağlık Grubu Balıkesir spor Başkanı Volkan Altınöz, yaptığı konuşmada, Balıkesir spor'un sadece bir spor kulübü değil, şehrin kalbi olduğunu belirterek tüm kenti takıma destek olmaya çağırdı.

Balıkesirspor'un geçmişte destek konusunda sınırlı imkanlarla ayakta kalmaya çalıştığını vurgulayan Altınöz, mali disiplin ve şeffaflık temelli bir yönetim anlayışını sürdüreceklerini söyledi.

Altınöz, tüm Balıkesirlileri kulübün etrafında kenetlenmeye davet ederek, "Balıkesirspor esnafın, sanayicinin, öğrencinin, taraftarın, çocuğun, kadının, yaşlının yani hepimizin takımıdır. Amacımız sadece ligde kalmak değil, Balıkesir ruhunu sahaya yansıtmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapıya önem vereceklerini belirten Altınöz, şehirde yetişen gençlerin Balıkesirspor formasını giymesi için çalışacaklarını söyledi.

Altınöz, "Bu şehirde doğan, havasını soluyan, maç kaybettiğinde o mahcubiyeti yüreğinde hissedecek kendi evlatlarımızı yetiştiren bir Balıkesirspor olacağız." dedi.

Yeni yönetim

Volkan Altınöz başkanlığındaki yeni yönetimde, İsa Tamer Çelik, Ferit Gündoğdu, Mehmet Akkan, Sercan Adın, Emre Başoğlu, Gürcan Kaplan, Samet Vatansever, Kıvanç İbiş, Mert Alper Acar, İbrahim Teke yer aldı.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Spor
