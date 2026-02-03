Haberler

Balıkesirspor önüne bakacak

Balıkesirspor önüne bakacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesirspor, 3. Lig 4. Grup'ta lider Kütahyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Teknik direktör Zafer Uysal, yenilgi sonrası oyuncularını kutlarken, bir sonraki maçın odak noktası olduğunu belirtti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından lider Kütahyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Play-Off hattındaki Balıkesirspor'da teknik direktör Zafer Uysal önlerine bakacaklarını söyledi.

Takımıyla çıktığı ilk 3 maçta 7 puan topladıktan sonra ilk kez yenilgiyle tanışan Uysal, "Sahadaki iyi futbolumuz ve mücadelemiz skora yansımamış olsa da maçın hakkının en kötü beraberlik olduğuna inanıyorum. Takımımın gösterdiği istek ve arzu, beni ve tüm camiamızı memnun ettiği düşüncesindeyim. Bu vesileyle tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum. Kütahya maçını geride bıraktık. Şimdi odak noktamız, hafta sonu oynayacağımız Afyonspor maçı. Bu maçla beklenen hedefe adım adım yürüyüşümüz devam edecektir. Değerli taraftarlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bizleri yine yalnız bırakmadılar, destekleri için teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı

Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
İş insanı Musa Toykar'ın sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu

İş insanının sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu