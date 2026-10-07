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Balıkesirspor, Türkiye Kupası'nda Bigaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek tur atladı

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Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki rakibi Bigaspor'a konuk olan Balıkesirspor, müsabakayı 3-0 kazanarak tur atladı. Celal Emir'in penaltı golüyle öne geçen Balıkesirspor, Mustafa Mete ve Tibet'in golleriyle adını üst tura yazdırdı.

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki rakibi Bigaspor'a konuk olan Balıkesirspor müsabakayı 3-0 kazanarak yoluna devam etti. Konuk Balıkesirspor gol perdesini 21'inci dakikada Celal Emir'in penaltı golüyle açtı: 0-1. Maçın ilk yarısını 1-0 galip tamamlayan Balıkesirspor, 78'inci dakikada Mustafa Mete ile golleri ikiledi: 0-2. Müsabakada son sözü 82'nci dakikada Tibet söyledi. Biga deplasmanında 3-0 kazanan Balıkesirspor Türkiye Kupası'nda tur atlayan takım oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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