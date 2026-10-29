Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesirspor, Türkiye Kupası'nda Arnavutköy Belediyesi FSK'yı 1-0 yenip tur atladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesirspor, Türkiye Kupası'nda Arnavutköy Belediyesi FSK'yı 1-0 yenip tur atladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında evinde Arnavutköy Belediyesi FSK'yı 1-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Kırmızı-beyazlılar, 54'üncü dakikada Göktuğ Yılmaz'ın golüyle kazandığı karşılaşmayla ligdeki çıkışını kupaya da taşıdı.

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında evinde Arnavutköy Belediyesi FSK'yı 1-0 mağlup eden Balıkesirspor, adını bir üst tura yazdırmanın sevincini yaşadı. Yedek ağırlıklı çıktığı karşılaşmada ilk yarının golsüz sona ermesinin ardından 54'üncü dakikada Göktuğ Yılmaz'ın golüyle öne geçip 90 dakikayı zaferle tamamlayan kırmızı-beyazlılar, ligde son haftalarda yakaladığı çıkışı kupaya da yansıttı. Balıkesirspor, teknik direktör Cem Kavçak önderliğinde 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan toplarken; kupada yine teknik patron Kavçak ile 2'de 2 yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Netanyahu'ya rakibinden rest! Siyonist askerlik hükümeti kuracak

Netanyahu'nun koltuğunu sallayacak hamle
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Neler oluyor? ABD'de ekranlar kararacak, Avrupa'dan peş peşe uyarılar

Ekranlar aynı anda kararacak, uyarıların ardı arkası kesilmiyor
Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü! Sonrası daha da korkunç

Duş alırken fark etti! Telefondan çıkanlar genç kadını dehşete düşürdü
Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi

Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi
İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı

Gençler besmele çekip kaçarken o kovaladı
Özlem Öz’ün 4 milyon takipçili hesabı neden kapatıldı? Bakanlıktan açıklama var

Özlem Öz’ün 4 milyonluk hesabı neden kapatıldı? Bakanlık açıkladı
106 kiloluk otizmli oğlunun krizleriyle tek başına mücadele ediyor! Çaresiz anne yardım bekliyor

106 kiloluk otizmli oğluyla mücadele ediyor! Hikayesi yürek burktu
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar

Fener taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar