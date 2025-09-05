Balıkesirspor Transfer Yasağını Kaldırdı

Haberler

3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek Balıkesirspor, eski borçları nedeniyle aldığı transfer yasağını kaldırarak yeni sezon için kadrosunu güçlendirdi. Yönetim, yeni transferlerin lisanslarını çıkardı ve sosyal medyadan bu durumu duyurdu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü Söke 1970 SK deplasmanında başlayacağı yeni sezona saatleri sayan Balıkesirspor transfer yasağı krizini çözdü. İddialı bir kadro oluşturduktan sonra 2019 yılından kalıp kulüp kayıtlarında bulunamayan 170 bin Euro tutarındaki borç nedeniyle transfer yasağı alarak lig arifesinde dağılma tehlikesi yaşayan kulüp sıkıntıyı aştı.

Transfer yasağını kaldıran yönetim oyuncuların lisanslarını çıkardı. Takımda yeni transferler Ali Sinan Gayla, Kuban, Mehmet Bağcı, Hasan, Serhat, Bora, Yekta ve Furkan'ın yanı sıra kadroda geçen sezondan kalan isimlerin lisansları alındı. Futbol Federasyonu'nun internet sitesindeki faal takım kadrosunun görselini kulübün sosyal medya sayfalarında paylaşan Balıkesirspor, "Mücadele; Ruhumuzda var. #KuvayiMilliyeŞehriBalıkesir" paylaşımı yaptı.

