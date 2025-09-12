Balıkesirspor, Tire 2021 FK ile Karşılaşıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Söke 1970 SK ile 1-1 berabere kalarak sezona 1 puanla başlayan Balıkesirspor yarın evinde puanı bulunmayan Tire 2021 FK ile karşı karşıya gelecek. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak 2'nci hafta müsabakası saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları kapalı tribün 250, maraton tribünü 100 lira olarak belirlendi. İki Ege ekibi de ilk galibiyetlerini almaya çalışacak.

Grupta puansız İzmir Çoruhlu FK aynı saatte Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 3 puanlı Eskişehirspor'la karşılaşacak. Bu maçın bilet fiyatının Eskişehir taraftarı için 500 TL olarak belirlendiği bildirildi. Eskişehir cephesi karara tepki gösterdi. Bornova 1877 deplasmanda 15.00'te Eskişehir Anadoluspor'la karşılaşırken, Nazillispor ise 17.00'de Didim Atatürk Stadı'nda Denizli İdmanyurdu'nu konuk edecek.