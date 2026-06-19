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Muhammed Raşit Şahingöz Balıkesirspor'da

Muhammed Raşit Şahingöz Balıkesirspor'da
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Balıkesirspor, son üç sezonunda şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Raşit Şahingöz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor kariyerin de son üç sezonunda şampiyonluk yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu Muhammed Raşit Şahingöz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp, 30 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Muhammed Raşit Şahingöz'ü renklerine bağlayarak kadrosuna önemli bir güç kattı. Bu transfer, Balıkesirspor camiasında büyük bir heyecanla karşılandı. Geçtiğimiz sezon 12 Bingölspor formasıyla 30 maça çıkan Muhammed Raşit Şahingöz, 1 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek takımının şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Balıkesirspor resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, transferle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kariyerinin son 3 sezonunda şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Muhammed Raşit Şahingöz ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Oynadığı oyun ve mücadeleci yapısıyla gücümüze güç katacak yeni transferimizin her iki taraf için de bol gollü, sakatlıksız ve başarılarla dolu bir sezon getirmesini diliyoruz." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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