Balıkesirspor Taraftarları Adana'ya Akın Ediyor

Balıkesirspor Taraftarları Adana'ya Akın Ediyor
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TFF 3'üncü Lig Play-Off finalinde Muşspor ile karşılaşacak Balıkesirspor'un taraftarları, Adana'daki maça gitmek için seferberlik başlattı. Ücretsiz otobüsler organize edildi.

TFF 3'üncü Lig'de cumartesi günü Adana'da oynanacak Play-Off finalinde Muşspor ile 2 yıl sonra 2'nci Lig'e dönmek için karşılaşacak Balıkesirspor'da taraftarların maça akın etmesi için seferberlik var. Finalin kente karayoluyla 10 saat uzaklıktaki Yeni Adana Stadı'da alınmasına tepki gösteren Balıkesirliler uzak deplasmanda kendilerine ayrılan tribünleri doldurmak istiyor.

Taraftarların Adana'ya ulaşımı için sınırsız sayıda ücretsiz otobüs temin edildiği açıklandı. Balıkesirspor'un taraftar otobüsleri yarın saat 22.00'de Balıkesir Atasür Stadı önünden hareket edecek. Son şampiyonluğunu 11 yıl önce 2014'te yaşayan, ardından Süper Lig'den 3'üncü Lig'e kadar gerileyen Bal-Kes, takıma daha önce son kez kupa kazandıran teknik direktör İsmail Ertekin'i bu sezon yuvaya döndürerek finale çıkmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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