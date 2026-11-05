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Balıkesirspor, tadilatı biten Atatürk Stadı'nda ilk antrenmanı yaptı

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Balıkesirspor, tadilatı biten Atatürk Stadı'nda ilk antrenmanı yaptı
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta cumartesi günü Gaziemir Spor ile oynanacak maç öncesi Balıkesirspor, tadilatı biten Atatürk Stadı'nda ilk kez antrenmana çıktı. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve beraberindeki heyet statta inceleyip takıma baklava ikram etti.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta cumartesi günü oynanacak Gaziemir Spor maçında bu sezon ilk kez tadilat çalışmaları biten evi Balıkesir Atatürk Stadı'na kavuşmaya hazırlanan Balıkesirspor'da geri sayım sürüyor. Kırmızı-beyazlı takım statta ilk kez antrenmana çıkarken, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Altıeylül İlçe Başkanı Ali Osman Eser, Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Başkan Mert Alper Acar ve yönetim kurulu üyeleri de statta incelemelerde bulundu. Takımla bir araya gelen heyet baklava ikram edip başarı diledi.

Balıkesirspor'dan stattaki incelemelerle ilgili, "Uzun bir aranın ardından taraftarımızla yeniden buluşacağımız ilk iç saha maçımız öncesinde, stadyumda yürütülen çalışmaları ve saha zeminini yerinde değerlendirerek son hazırlıklar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ortak sevdamız Balıkesirspor'un, taraftarına yakışır bir ortamda sahaya çıkması için tüm hazırlıkları yakından takip ediyoruz. Bu süreçte kulübümüze gösterdikleri ilgi ve destek dolayısıyla kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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