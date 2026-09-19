Balıkesirspor, stadyumu bakımda olduğu için Uşakspor'u Aliağa'da 4-1 yendi

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TFF 3. Lig 2. Grup 3. haftasında Balıkesirspor, kendi stadyumunun bakımda olması nedeniyle Uşakspor mücadelesini Aliağa Atatürk Stadı'nda oynadığı maçta Uşakspor'u 4-1 mağlup etti.

Stat: Aliağa Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Demir, Musa Çetindemir, Uğurcan Büyüktaş

Balıkesirspor: Arda Akbulut, Serhat Velioğlu (Mustafa Mete Tetik dk. 77), Muhammed Raşit Şahingöz (Furkan Çil dk. 84), Emre Gemici, Ali Sinan Gayla (Celal Emir Dede dk. 84), Akın Akman (Erdal Kaya dk. 77), Göktuğ Yılmaz ( Sedat Yiğit Kurnaz dk. 62), Ayberk Kaygısız, Erdoğan Kaya, Hüseyin Ayan, Ferit Özler

Uşakspor: Mert Can Salık, Çağan Kayra Erciyas, Ercan Çiftci (Nizamettin Çalışkan dk. 53), Efecan Barlık (Anıl Arıcıoğlu dk. 62), Tahsin Hacımustafaoğlu, Muhammed Arif Akbaş (İzzet Topatar dk. 80), Halil Ertürk, Yakup Anıl Karadağ, Berkcan Aytaç, Fatih Karadirek, Yusufhan Çalık

Goller: Yusufhan Çalık (dk. 57) (Uşakspor), Sedat Yiğit Kurnaz (dk. 63) (Balıkesirspor), Ali Sinan Gayla (dk. 73) (Balıkesirspor), Emre Gemici (dk. 83,dk 88) (Balıkesirspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı