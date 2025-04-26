Balıkesirspor Son Maçta Türk Metal 1963 ile Berabere Kaldı

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluğu Muğlaspor'a kaptıran Balıkesirspor, son maçta evinde Türk Metal 1963 takımı ile golsüz berabere kaldı. İki takım da girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremezken, sahadan 1'er puanla ayrıldı. Balıkesirspor sezonu 56 puanla 2'nci sırada bitirip grup finaline kaldı. Türk Metal 1963 ise 36 puana ulaştı ve kümede tutundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor