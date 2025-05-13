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Balıkesirspor, Play-Off Mücadelesine Hazırlanıyor

Balıkesirspor, Play-Off Mücadelesine Hazırlanıyor
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TFF 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, 15 Mayıs Perşembe günü Mardin'de Mazıdağı Fosfat Spor ile play-off karşılaşmasına çıkacak. Takımın hedefi 2. Lig'e yükselmek.

TFF 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, play-off karşılaşmasında perşembe günü Mardin'de Mazıdağı Fosfat Spor'a konuk olacak.

TFF 3. Lig takımı Balıkesirspor, play-off'ta 15 Mayıs Perşembe günü Mardin 21 Kasım Stadyumu'nda saat 16.00'da Mazıdağı Fosfat Sporile karşılaşacak. Maça sıkı bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen Balıkesirspor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Sercan Adın, tek hedeflerinin 2. Lig olduğunu belirterek, takımın tam motive bir şekilde Mardin'de mücadele edeceğini ifade etti.

Takımın son durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Sercan Adın; Kaan Bozkurt, Asım Hamzaçebi ve Özer Özdemir'in sakatlıkları sebebiyle play-off mücadelelerinde kadroda yer almayacağını belirtti. Adın, "Ligde inişli çıkışlı bir yol izledik ancak şu anda play-off'lara kalmamız mutluluk verici. Hedefimiz direkt olarak ligi birinci bitirerek bir üst tura çıkmaktı ancak play-off'lara kalmamız da sorun değil. Çünkü bizim sadece ve tek hedefimiz bir üst lig ve bu hedefe giden yolda atılacak her adım bizler için önemli. Şu an için takımın moral durumu çok iyi, motive bir şekilde karşılaşmalara hazırlanıyoruz. Mardin'de ilk karşılaşmamıza çıkacağız buradan iyi bir sonuç almak ilk hedefimiz. Kendi sahamızda oynayacağımız maçta da alacağımız güzel bir skor ile galibiyet almayı hedefliyoruz. Evimizde oynayacağımız karşılaşma öncesinde taraftarımızın da stada davet ediyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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