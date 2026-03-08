Haberler

Balıkesirspor: 0-7

Güncelleme:
3. Lig 4. Grup'ta Balıkesirspor, deplasmanda Nazillispor'u 7-0 mağlup ederek Play-Off'a kalma umutlarını artırdı. Takım, maç boyunca etkili bir oyun sergileyerek skor avantajını elinde tuttu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Balıkesirspor deplasmanda sonuncu Nazillispor'u 7-0 yendi. Balıkesirspor gol perdesini 11'inci dakikada Tayfun'la açtı. Ozan 19'uncu dakikada Balıkesirspor'u iki farklı üstünlüğe taşırken, Miktad 25'te skoru 3-0 yaptı. Gol yağmuruna devam eden Balıkesirspor 42'nci dakikada Sedat Yiğit ile bir gol daha buldu ve devre arasına 4-0 üstün girdi. Kırmızı-beyazlılarda 47'nci dakikada Ali Topçu fileleri havalandırdı: 0-5. Yekta, dakikalar 58'i gösterdiğinde Bal-Kes'in 6'ncı golünü kaydetti. Müsabakada son sözü 86'ncı dakikada Balıkesirspor'dan Akın söyledi. Balıkesirspor bu farklı galibiyetin ardından 45 puana yükselip adını Play-Off hattına yazdırdı, Nazillispor ise 4 puanla sonunculuktan kurtulamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
