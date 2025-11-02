Balıkesirspor, Nazillispor'u 3-0 Geçerek Yenilmezlik Serisini Sürdürdü
Balıkesirspor, 3. Lig 4. Grup'taki mücadelesinde Nazillispor'u 3-0 yenerek Teknik Direktör Cem Kavçak yönetiminde 6 haftalık yenilmezlik serisini devam ettirdi. Ekip, son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle Play-Off yarışına ortak oldu.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor evinde Nazillispor engelini de 3-0'la geçerek Teknik Direktör Cem Kavçak yönetimindeki müthiş çıkışını sürdürdü. Grupta yenilmezlik serisini 6 haftaya çıkaran Bal-Kes, son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle Play-Off yarışına ortak oldu. Kötü başladığı ligde hızlı toparlanan kırmızı-beyazlı ekip puanını 15 yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor