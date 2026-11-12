Balıkesirspor, Kepez Spor'u 2-1 yenerek 60 gün sonra deplasmanda kazandı

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Kepez Spor'u 2-1 mağlup eden Balıkesirspor'un dış sahadaki 4 haftalık 3 puan özlemi sona erdi. İç sahada 5'te 5 yapan kırmızı-beyazlılar, gurbetteki 2'nci galibiyetini alıp 23 puanla lider Eskişehirspor'un 1 puan gerisinde üçüncü sıraya adını yazdırdı.

Sezonun ilk deplasman sınavında Alanya 1221'i 3-0 yenen Balıkesir temsilcisi daha sonra gurbette Eskişehirspor'a 7-1, Bigaspor'a 3-2 yenilirken, Etimesgut SK ile 2-2, Bursa Yıldırım ile 1-1 berabere kaldı. Balıkesirspor, Kepez galibiyetiyle deplasmanda 60 gün sonra zafer elde etti.

Balıkesirspor'da 88'inci dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıyan santrfor Emre Gemici, toplam gol sayısını 15'e çıkarıp krallık yarışında zirvedeki yerini korudu. Deplasmanda ilk golü atan Akın Akman da Gaziemir Spor maçında sakatlanan kaleci Yasin'in formasını açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı