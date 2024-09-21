Balıkesirspor, Kelkit Hürriyetspor'a Yenilerek Liderliği Kaybetti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2'de 2 yaparak liderlik koltuğuna oturan Balıkesirspor, 3'üncü hafta müsabakasında evinde Kelkit Hürriyetspor'a 1-0 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 76'ncı dakikasında konuk takım Yunus Emre'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda iki takım da skor üretemedi. Balıkesirpor ligde ilk yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı. Konuk ekip ise 6 puana ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor