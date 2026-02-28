Haberler

İzmir Çoruhlu: 1-0

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele veren Balıkesirspor, evinde İzmir Çoruhlu'yu 1-0 mağlup ederek Play-Off umutlarını devam ettirdi. Maçta tek golü Yekta kaydetti, bu sonuçla Balıkesirspor 42 puana ulaşırken, İzmir Çoruhlu 12 puanla düşme hattında kaldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Balıkesirspor evinde düşmeme mücadelesi veren İzmir Çoruhlu'yu 1-0 yendi. Maçın ilk devresi golsüz sona ererken, maçın 54'üncü dakikasında Yekta Balıkesirspor'u 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Balıkesirspor kazandı. Bu sonuçla Balıkesirspor 42 puana yükseldi ve Play-Off umutlarını sürdürdü. İzmir Çoruhlu ise 12 puanla ateş hattında kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
